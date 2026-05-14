Lordi: Objavićemo nove Evrovizijske obrade sa Džonijem Loganom

Finski hard rok sastav “Lordi” najavio je objavljivanje dva nova singla nastala u saradnji sa zvezdama Evrovizije, među kojima je i dvostruki pobednik ovog takmičenja, Džoni Logan.

Mister Lordi je novinarima u Beču, gde bend gostuje na Pesmi Evrovizije, rekao da su snimili nove verzije dve pobedničke evrovizijske pesme, prilagođene njihovom karakterističnom “hevi” zvuku.

“U pitanju su nove verzije pesama ‘Hard Rock Hallelujah’ i ‘Hold Me Now’”, precizirao je pevač.

Kako je naveo, u ovom projektu učestvuje i poznata finska metal vokalistkinja Nora Louhimo (Battle Beast), koja je svoj glas pozajmila jednoj od novih obrada.

Govoreći o motivaciji za ovaj poduhvat, Mister Lordi ističe da je cilj bio svojevrsna “razmena evrovizijskih klasika“ i njihova transformacija u moderni hard rok manir.

Osvrnuvši se na uticaj koji je grupa Lordi imala na samu manifestaciju nakon trijumfa 2006. godine. Vokalista je ocenio da je njihova pobeda otvorila vrata žanrovski srodnim izvođačima.

“U poslednjih 20 godina primetan je veći broj rok i metal izvođača na Evroviziji, što je izuzetno pozitivno. Videli smo bendove poput ‘Maneskin’, Blind Channel’, pa i ovogodišnjeg predstavnika Srbije“, naglasio je on.

Na pitanje o favoritima, Mister Lordi je kroz smeh priznao da retko pogađa pobednika.

“Kada me pitaju ko mi je favorit, to je obično onaj koji završi na poslednjem mestu. Moja preporuka je da se nikada ne kladite na moj izbor, jer je to u startu gubitnička opklada“, zaključio je frontmen finskih rokera.

Zajecaronline/J.V.

