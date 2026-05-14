Ako vadite novi pasoš, spremite više novca!

Istekao vam je pasoš? Građane Srbije koji ovih dana podnose zahtev za novi putni dokument sačekale su više cene, ali i nova verzija takozvanog burgundi pasoša.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, izrada biometrijskog pasoša u redovnom postupku sada košta 4.500 dinara, što je više u odnosu na raniju cenu od 3.600 dinara.

Od ukupnog iznosa, 3.900 dinara odnosi se na obrazac pasoša, dok je 600 dinara namenjeno tehničkoj izradi dokumenta.

Građani kojima je pasoš hitno potreban moraće da izdvoje još više novca. Za izdavanje dokumenta po ubrzanoj proceduri, u roku od 48 sati, doplaćuje se dodatna taksa, pa ukupni trošak može da dostigne i 8.600 dinara.

Nova verzija pasoša poznata je kao “burgundi pasoš“ zbog nešto svetlije nijanse korica u odnosu na dosadašnji tamnocrveni dizajn.

Ipak, suštinskih promena nema – pasoš i dalje ostaje biometrijski dokument sa elektronskim čipom, važi pod istim uslovima za putovanja i izdaje se po istoj proceduri kao i ranije.

Promene se uglavnom odnose na vizuelni izgled i pojedine zaštitne elemente dokumenta.

Građani ne moraju da menjaju stare pasoše dok god su važeći, ali će svi kojima dokument istekne automatski dobijati novu burgundi verziju.

Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se u policijskoj upravi prema mestu prebivališta, uz važeću ličnu kartu, stari pasoš i uplatnice generisane preko portala eUprava.

Inače, povećan je broj građana koji podnosi zahteve za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava, zbog planiranih putovanja i godišnjih odmora, a najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, dok su promene ili otkazivanja termina mogući do 24h pre zakazanog termina,

Zajecaronline/J.V.

