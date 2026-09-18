Povodom slave Grada Zaječara i prolaska litije, privremena obustava saobraćaja u Zaječaru

Zbog prolaska litije povodom slave Grada Zaječara, u ponedeljak, 21. septembra, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrsta vozila u sledećim ulicama: Timočke bune (od Saborne crkve do Pozorišta), Svetozara Markovića (od Pozorišta do Skvera), Nikole Pašića (od Skvera do MTS-a) i Timočke bune do Saborne crkve.

Saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 10 do 12 časova.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Zajecaronline/N.S.

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