Na istoku i jugoistoku Srbije danas suvo sa dužim sunčanim intervalima

U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu ujutro i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Na istoku i jugoistoku Srbije danas suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 °С.

U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 18° C, maksimalna dnevna 30° C.

Zajecaronline/N.S.

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