Nova prepiska dodatno osvetljava veze Ilije Srdanovića sa ljudima iz najužeg kruga nekadašnjeg crnogorskog režima Mila Đukanovića.

Dok se odbegli Miloš Medenica mesecima oglašava najtežim, ničim dokazanim optužbama protiv Aleksandra Vučića.

U prepisci pripisanoj njegovoj majci Vesni Medenici Ilija Srdanović opisuje se kao „Milov doktor“ i „neko naš od poverenja“.

Da li je nosilac blokaderske liste zaista izbor anonimnih plenuma ili političkog kruga nekadašnjeg režima Mila Đukanovića?

U porukama koje se pripisuju Vesni Medenici, nekadašnjoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore, Srdanović se ne pominje kao bilo koji lekar iz Srbije.

Opisan je kao doktor koji leči Mila Đukanovića, „neki naš od povjerenja“, a potom i mnogo neposrednije – kao „Srdanović Milov“.

Istovremeno, njen sin Miloš Medenica, koji je u bekstvu nakon prvostepene presude kojom je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora. Mesecima preko društvenih mreža vodi kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Iznoseći optužbe za najteža krivična dela bez javno predočenih dokaza.

Medenice, Milo i Srdanović: Isti krug udara na Vučića i gura nosioca blokaderske liste?

Kada se sve ove činjenice postave jedna uz drugu, teško je poverovati da je reč samo o nizu nepovezanih slučajnosti.

„Srdanović, neki naš od povjerenja“

U poruci označenoj datumom 22. mart 2022. godine osoba za koju se navodi da je Vesna Medenica piše:

– Opušteno, ne zamjeram, znam da si u haosu i ti. Ja ću da vidim da idem za Srbiju uskoro, ima tamo neki doktor što Mila liječi, Srdanović, neki naš od povjerenja, ne znam što ću više, baš se ne osjećam dobro, ovo sve utiče na mene žestoko.

Ovakva formulacija Srdanovića ne predstavlja samo kao Đukanovićevog lekara. Reči „neki naš od povjerenja“ ukazuju na odnos koji prevazilazi običan kontakt lekara i pacijenta. Srdanović je predstavljen kao osoba kojoj veruje čitav krug okupljen oko tadašnjeg crnogorskog režima.

Dva dana kasnje, u poruci od 24. marta, navodi se:

– A šta znam, ne znam šta da ti kažem… Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog, pa ćemo vidjet, mila… Javljam ti se.

Dakle, ne bilo kog doktora Srdanovića, već „Srdanovića Milovog“.

Sin u bekstvu, majka pominje „Milovog doktora“

Veza postaje još indikativnija kada se u priču uključi Miloš Medenica, sin Vesne Medenice.

Medenica se nalazi u bekstvu od 28. januara 2026. godine, kada je prvostepeno osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, produženog krivičnog dela krijumčarenja, dva krivična dela protivzakonitog uticaja putem pomaganja i sprečavanja dokazivanja. Za njim je dan kasnije raspisana međunarodna poternica.

Njegova majka Vesna Medenica u istom postupku prvostepeno je osuđena na deset godina zatvora.

Dok crnogorski organi tragaju za njim, Miloš Medenica se preko digitalnih platformi i video-obraćanja uključio u političke obračune u Srbiji. Mesecima iznosi najteže optužbe protiv Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i ljudi iz srpskog bezbednosnog sistema.

Medenica je Vučića optuživao za navodnu povezanost sa teškim krivičnim delima.

U jednom od obraćanja tvrdio je da predsednik Srbije „direktno stoji“ iza ubistava Vladimira Cvijana i Olivera Ivanovića. Za takve optužbe nije ponudio javno proverljive dokaze.

Tvrdio je i da je Andrej Vučić vlasnik beogradskog restorana u kojem je ubijen Aleksandar Nešović. Aleksandar Vučić je to javno odbacio kao izmišljotinu, navodeći da je Medenica zaštićen od kavačkog klana i da se nalazi na teritoriji Crne Gore.

Crnogorski list „Vijesti“ objavio je da se Miloš Medenica, pored toga, u video-snimcima bavio hapšenjem Veselina Milića. I navodnim vezama srpskih državnih funkcionera sa kriminalom. U istom tekstu navedeno je da je policija za prvi objavljeni materijal saopštila da je sintetički generisan uz pomoć veštačke inteligencije. Kako bi se stvorio lažan utisak i javnost dovela u zabludu.

Porodični krug napada Vučića, njihov „čovek od poverenja“ predvodi blokadere

Medenice, Milo i Srdanović:

Tako se pred javnošću pojavljuje obrazac koji zahteva odgovor.

Sa jedne strane, Miloš Medenica iz bekstva vodi medijsku kampanju protiv Vučića, iznoseći optužbe za ubistva, kriminal i veze sa podzemljem.

Sa druge strane, njegova majka Vesna Medenica u objavljenoj prepisci Iliju Srdanovića opisuje kao doktora Mila Đukanovića. “Našeg čoveka od poverenja“ i „Srdanovića Milovog“.

A upravo je taj Srdanović, nakon niza tajanstvenih promena, vetiranja i preslaganja, sa 188. mesta pomeren na sam vrh blokaderske studentske liste.

Ko ga je izabrao? Ko je odlučio da baš „Milov doktor“ bude prvi čovek navodno studentske političke ponude u Srbiji? Da li su to učinili anonimni plenumi ili se iza kulisa nalaze mnogo iskusniji politički krugovi povezani sa nekadašnjim režimom Mila Đukanovića?

Sve manje liči na slučajnost

Blokaderi su gotovo dve godine skrivali svoje kandidate, predstavljajući ih kao potpuno nove, nezavisne i politički nekompromitovane ljude. Kada su imena konačno objavljena, na čelu liste nije osvanuo student. Već čovek kojeg Vesna Medenica u prepisci naziva „Milovim“ i osobom od poverenja.

U isto vreme, njen odbegli sin pokušava da utiče na političke prilike u Srbiji širenjem najtežih optužbi protiv Vučića.

Nema javno dostupnog dokaza da su ova obraćanja, izbor Srdanovića i aktivnosti blokaderske liste formalno koordinirani. Ali postoji očigledan politički obrazac: isti krug ljudi vezan za nekadašnji Đukanovićev režim napada vlast u Srbiji, dok se čovek kojeg su smatrali svojim i Milovim kandiduje da tu vlast preuzme.

Medenice, Milo i Srdanović

Zbog toga više nije dovoljno da blokaderi ponavljaju priču o „nezavisnim studentima“.

Javnost ima pravo da zna ko je Iliju Srdanovića sa 188. mesta pogurao na čelo liste i kakvu ulogu u njegovom političkom usponu imaju ljudi povezani sa Milom Đukanovićem.

Kada odbegli Medenica napada Vučića, njegova majka Srdanovića naziva njihovim čovekom od poverenja. A blokaderi upravo tog Srdanovića postavljaju za svog prvog kandidata – veza je politički suviše jasna da bi bila prećutana.

izvor: 24Sedam