Više ulica u Zaječaru u petak, 18. septembra, bez struje

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do priveremenog isključenja struje.

Bez električne energije u Zaječaru, u petak, 18. septembra, biće sledeće ulice: Pavla Ilića Veljka (od broja 1 do broja 14), Branka Perića, Vlačićeva, Ivana Milutinovića (od broja 11 do broja 51), Zlatiborska, Đerdapska, Bokeljska i Somborska.

Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 9 do 15 časova.

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Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kratkotrajna kiša

U Srbiji se danas ujutru očekuje magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu umereno naoblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 °С.

Danas u Zaječaru sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 29° C

Zajecaronline/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.