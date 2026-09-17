Oproštaj od Edina Džeka: Stiglo pola miliona zahteva za ulaznice

Edin Džeko će 2. oktobra protiv Švedske odigrati poslednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a za taj meč stiglo je čak pola miliona zahteva za ulaznice.

Meč će biti odigran na stadionu Bilino polje u Zenici, a svih 11.000 ulaznica puštenih u prodaju rasprodato je za samo 14 minuta. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da više nema ulaznica, uz podatak da je stiglo gotovo pola miliona zahteva za njih.

Oproštaj od Edina Džeka: Stiglo pola miliona zahteva za ulaznice

S obzirom na to da će Edin Džeko nakon dve decenije odigrati poslednji meč za reprezentaciju ovakvo interesovanje ne čudi.

Velika potražnja brzo je dovela i do preprodaje ulaznica po višestruko većim cenama. Ulaznice za severnu i južnu tribinu u zvaničnoj prodaji koštale su 40 konvertibilnih maraka, odnosno oko 20 evra, dok su se nakon rasprodaje na oglasima nudile za 150 do 200 maraka, odnsono do 100 evra. Cene karata su porasle i za ostale delove stadiona. Ulaznica za zapadnu tribinu, koja je zvanično koštala 60 konvertibilnih maraka, odnosno oko 30 evra, navodno se prodaje za čak 500 evra.

Džeko je početkom septembra objavio da će utakmica sa Švedskom biti njegov poslednji nastup za reprezentaciju. Za Bosnu i Hercegovinu debitovao je 2007. godine, a do sada je upisao 151 nastup i postigao 73 gola.

„Protiv Švedske, odigraću sledeću i poslednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri nikada nije moglo da se uporedi sa ponosom koji sam osećao svaki put kada sam nosio taj dres. Ništa. To je bio moj dečački san, san koji sam nosio sa sobom u svakoj od 151 prilike kada sam imao čast da predstavljam svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvek sam bio ponosan što to činim, baš kao i prvi put. Prošlo je skoro 20 godina od utakmice protiv Turske. Toliko toga se promenilo, promenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osećam da je došlo vreme da se povučem“, poručio je nedavno Džeko.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!