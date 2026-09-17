Bioskopski repertoar ovog vikenda u Zaječaru: Prikazuju se dve filmske projekcije

U Gradskom bioskopu Centra za kulturu u Zaječaru, ovog vikenda, od 18. do 20. septembra, biće prikazana dva filmska hita.

Od 18 časova, posetice očekuje film “Ovčica Sone – Bundevasti haos”. Dok će od 20 časova biti prikazan film “Pukotina u ledu”.

Karte po ceni 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu od 15 časova.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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