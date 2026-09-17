Služba opšte medicine Doma zdravlja Zaječara organizuje skrining preglede na karcinom debelog creva

U petak, 18. septembra, u prostorijama Preventivnog centra Doma zdravlja u 10 časova, obaviće se nastavak skrining testiranja po godišnjem programu, u cilju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma debelog creva.

Test mogu uraditi prethodno zdrave osobe oba pola, starosti 50-74 godine, koje nemaju nikakve tegobe (krv u stolici, problemi s pražnjenjem, bol u stomaku, itd.).

“Osobe se pozivaju po planu i programu telefonom u preventivni centar doma zdravlja gde mogu radnim danima, u periodu od 07-13h, dobiti bočicu i instrukciju kako treba u kućnim uslovima da izvedu test. Bočicu mogu vratiti narednog ili za par dana”, navode u ZC Zaječar.

Takođe ističu, da se trenutno u ovom periodu pozivaju osobe rođene 1976. godine, kao i osobe koje se ranije nisu odazvale na poziv. Ali i oni koje nisu dostavili uzorke testiranja, a već su bili podvrgnuti

skriningu.

Ovakvo testiranje se vrši na svake dve godine.

Metoda skrining testa

Metoda je bezbolna, jednostavna i bezbedna. Koristi se “test na skrivenu krv u stolici” (eng. FOBT). Ovim testom se otkriva prisustvo tragova krvi u stolici, koji mogu ukazati na postojanje polipa, karcinoma, ili nekog drugog oboljenja debelog creva. Pacijenti kojima je test pozitivan, nakon inicijalne obrade se odmah upućuju specijalisti gastroenterologije radi zakazivanja kolonoskopije.

Dosadašnji rezultati obuhvataju više od 2.500 testiranih osoba, kod kojih je 24 osobe imalo pozitivan rezultat testiranja.

Zajecaronline/N.S.

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