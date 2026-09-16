Muzičko druženje na Letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru 18. septembra

U petak, 18. septembra na Letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru posetioce očekuje koncert Gradskog pevačkog društva „Stevan Mokranjac“ iz Zaječara. Učestvovaće i etno grupa „Đurđevak“ Centra za kulturu grada Bora.

Program će upotpuniti zvuci frule Jovice Andrejića, kao i stihovi koje će govoriti Gordana Ostojić, navode iz Pozorišnog muzeja u Zaječaru.

Početak je u 19 časova.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/N.S.

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