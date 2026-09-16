Akcija pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije i Evrope

Saobraćajna policija će od 16. do 22. septembra 2026. godine, sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja se realizuje u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Akcija će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Takođe i nepropisnog koriišćenja telefona tokom vožnje i prevoza dece, prekršaja koje čine vozači motocikala i mopeda, kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i da poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu sveukupnoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Ujedno se u saopštenju MUP-a navodi da se tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo 113 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 55 lica.

Zajecaronline/N.S.

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