U Zaječaru održan taktičko-tehnički zbor povodom Dana Sektora za vanredne situacije

U okviru obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije, u Zaječaru, na platou Trga oslobođenja održan je taktičko – tehnički zbor.

Posetioci, pogotovu oni najmlađi, imali su priliku da razgovaraju sa vatrogascima, upoznaju se sa njihovim radom, opremom i jednim delom vozila kojima raspolažu.

Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, Igor Dimitrijević, istakao je da je važno vršiti edukaciju još od malih nogu. Takođe je naveo, da će obeležavanje Dana Sektora za vanredne situacije biti nastavljeno tokom ove nedelje kroz različite aktivnosti namenjene građanima, sa ciljem da se javnost bliže upozna sa radom vatrogasaca-spasilaca.

U okviru obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru danas je pružilo i podršku akciji dobrovoljnog davanja krvi. Kako je istakao Igor Dimitrijević, više od 20 vatrogasaca je dobrovoljno dalo krv.

U četvrtak, 17. septembra u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru, biće upriličeno obeležavanje slave Presvete Bogorodice – Neopalime kupine, uz ceremoniju sečenja i rezanja slavskog kolača. Dok će 19. septembra u krugu „Doma učenika srednjih škola“ u Zaječaru biti prikazana javno – pokazna vežba.

Zajecaronline/N.S.

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