Ova zemlja je prva najavila prodaju turističkih paketa za Ekspo 2027 i obilazak Srbije

Slovačka je prva zemlja koja je najavila saradnju u kreiranju turističkih paketa sa ulaznicama za Ekspo 2027 i obilaskom atrakcija u Srbiji. To je rečeno u Bratislavi na poslovnom susretu “Visit Serbia”, koji je okupio predstavnike slovačkog i srpskog turističkog i privrednog sektora.

To znači da će slovačke turističke agencije kreirati ponudu koja će obuhvatiti ulaznicu za Ekspo, smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju različite delove Srbije. Ponuda će za građane biti dostupna od 1. novembra.

Izvršni direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Igor Kovačević podsetio je da je Slovačka prva zemlja koja je potpisala ugovor o učešću na Ekspu 2027. Slovački paviljon, kako kaže, pruža mogućnost za promociju turističke ponude i stvaralaštva te zemlje.

Za privrednu saradnju već postoji dobra osnova. A konkretni primere se vide i u slovačkim ulaganjima poput Petroland-a u Bačkom Petrovcu. Prema Kovačevićevim rečima, prostor za saradnju postoji u proizvodnji i dobavljačkim lancima, energetskoj efikasnosti, digitalnim rešenjima i turizmu.

Beograd će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti domaćin Ekspa sa temom “Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve”. ​

Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo više od 140 zemalja, čime je oboren rekord postavljen u Astani 2017. godine, kada je bilo 117 zemalja učesnika.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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