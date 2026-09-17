Deo Grljana 18. septembra privremeno bez struje

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do priveremenog isključenja struje.

U petak, 18. septembra, bez elekrtične energije biće deo Grljana (oko vrtića).

Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 9 i 30 do 11 časova.

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Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kratkotrajna kiša

U Srbiji se danas ujutru očekuje magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu umereno naoblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 °С.

Danas u Zaječaru sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 29° C.

Zajecaronline/N.S.

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