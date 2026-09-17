Dnevni horoskop za 17. septembar donosi brojne promene: Jedan znak čeka veliki dobitak, a drugi zanimljiv razgovor!

Dok će neki znakovi konačno dobiti priliku koju su dugo čekali, druge očekuju susreti i razgovori koji mogu promeniti njihov pogled na ljubav, posao i budućnost.

Ovan

Ovnovi ulaze u dan puni energije i želje da stvari konačno pokrenu sa mrtve tačke. Na poslu ćete imati priliku da pokažete inicijativu, a neko bi mogao posebno da primeti vaš trud.

U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor. Slobodni Ovnovi mogu dobiti poruku od osobe koja im je već neko vreme zanimljiva.

Bik

Bikovi danas mogu dobiti vest koja će im popraviti raspoloženje. Na poslovnom planu konačno se rešava nešto što vas je dugo opterećivalo.

U ljubavi ćete želeti sigurnost i jasne odgovore. Zauzeti Bikovi mogu napraviti važan dogovor sa partnerom, dok slobodne očekuje poznanstvo koje će ih iznenaditi.

Blizanci

Blizanci će danas biti posebno komunikativni. Jedan razgovor može vam otvoriti mogućnost koju niste očekivali, zato pažljivo slušajte šta vam drugi govore.

Na emotivnom planu moguće je iznenađenje. Osoba sa kojom ste nekada bili bliski može ponovo stupiti u kontakt.

Rak

Rakovi će biti posebno emotivni i intuitivni. Jedna situacija će vam jasno pokazati kome možete da verujete.

Na poslu izbegavajte rasprave i ne dozvolite da vas tuđa nervoza poremeti. U ljubavi sledi iskren razgovor koji može doneti veliko olakšanje.

Lav

Lavovima 17. septembar donosi mogućnost da zablistaju. Neko će primetiti vaš trud i dati vam priliku da pokažete šta možete.

Ljubav je posebno naglašena. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku osobu koja im se dugo dopada, dok zauzete očekuje prijatno iznenađenje od partnera.

Devica

Device danas ne treba da ignorišu svoju intuiciju. Nešto vam neće delovati potpuno iskreno i najbolje je da pre donošenja odluke proverite sve informacije.

Na poslu vas očekuje dosta obaveza, ali ćete ih uspešno završiti. U ljubavi jedna tajna može biti otkrivena.

Vaga

Vage očekuje promenljiv dan. Nešto što ujutru deluje kao problem do kraja dana može se pretvoriti u priliku.

Na poslu budite strpljivi i ne donosite zaključke pre nego što čujete sve. Ljubav donosi prijatan susret, a slobodne Vage mogu upoznati osobu koja će im odmah privući pažnju.

Škorpija

Škorpije danas očekuje snažna energija. Nešto što ste dugo čekali moglo bi konačno da se pokrene.

Na poslovnom planu stiže informacija koja vam može koristiti. U ljubavi je moguć veoma intenzivan susret ili priznanje emocija.

Strelac

Strelčevi će želeti da promene rutinu. Jedan poziv ili predlog može otvoriti potpuno novu mogućnost.

U ljubavi vas očekuje uzbudljiv trenutak. Slobodni Strelčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja će im brzo privući pažnju.

Jarac

Jarčevi će danas morati da preseku jednu situaciju. Ono što ste dugo odlagali sada zahteva konačnu odluku.

Na poslu možete dobiti podršku osobe čije vam je mišljenje važno. U ljubavi sledi ozbiljan razgovor koji može promeniti odnos sa partnerom.

Vodolija

Vodolije očekuje neočekivana vest. Moguće je da ćete zbog nje morati da promenite planove, ali situacija ne mora biti negativna.

Na poslu budite otvoreni za nove ideje. U ljubavi jedna poruka može probuditi emocije za koje ste mislili da su prošlost.

Ribe

Ribe očekuje emotivno veoma zanimljiv dan. Osoba koja vam je važna mogla bi konačno da pokaže koliko joj je stalo.

Na poslu završavate obavezu koja vas je dugo pritiskala. Finansijska situacija postaje stabilnija, ali nemojte se opuštati sa trošenjem.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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