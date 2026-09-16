Hor i Balet Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno izveli program „Rukoveti“ u Negotinu

U okviru jubilarnog 60. Muzičkog festivala “Mokranjčevi dani“, Hor i Balet Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno su izveli horsko-baletski program “Rukoveti” na muziku Stevana Stojanovića Mokranjca.

Izveden u prepunom Domu kulture „Stevan Mokranjac“ u Negotinu, ovaj projekat je povezao prošlost i sadašnjost, stvarajući novi scenski izraz u kojem tradicija nije samo rekonstruisana, već ponovo doživljena kroz pokret.

Ovo izuzetno umetničko ostvarenje , muzički je pripremila dirigent i šef Hora Jelena Miljević, dok je koreografiju i koncept predstave uradio Jovica Begojev.

Nakon premijere, v.d. upravnika Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić primio je Plaketu festivala povodom jubilarnih 60. „Mokranjčevih dana“ koju dodeljuje Dom kulture „Stevan Mokranjac“ u Negotinu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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