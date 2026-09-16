Tokom prethodnog dana ekipa Hitne pomoći u Zaječaru 11 puta izlazila na teren

Tokom prethodnog dana, u utorak 15. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 31 pregled.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 21 put, od toga je 10 intervencija bilo u službi, dok je 11 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 107. školske dece i 62. predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 14 pregleda.

U zaječarskom porodilištu 15. septembra rođena je jedna devojčica.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije, povreda, kao i respiratornih i gastrointestinalnih infekcija.

Zajecaronline/N.S.

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