Dnevni horoskop za 16. septembar! Blizanci će biti u centru pažnje, a nekome se vraća osoba iz prošlosti

Zvezde spremaju šok obrte

Ovan

Ovnovi će 16. septembra biti puni energije i spremni da završe ono što su dugo odlagali. Na poslu vas očekuje situacija u kojoj ćete morati brzo da reagujete. Vaša odlučnost biće ključna.

U ljubavi vas očekuje razgovor koji može promeniti odnos sa partnerom. Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku od osobe koja im već neko vreme privlači pažnju.

Bik

Bikovi bi mogli da dobiju vest koju su dugo čekali. Na poslovnom planu stvari se konačno pomeraju sa mrtve tačke, ali nemojte donositi odluke na brzinu.

Emotivno vas očekuje mirniji period. Ako ste u vezi, partner će želeti više bliskosti. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja će ih prijatno iznenaditi.

Blizanci

Blizanci će danas biti u centru pažnje. Jedan razgovor može otvoriti vrata koja ste smatrali zatvorenim. Nemojte potcenjivati osobu koja vam danas daje koristan savet.

U ljubavi sledi neočekivani obrt. Neko iz prošlosti može se ponovo pojaviti u vašem životu.

Rak

Rakovi će biti posebno emotivni. Ne pokušavajte da sakrijete ono što osećate, jer će iskren razgovor rešiti problem koji vas već neko vreme opterećuje.

Na poslu budite oprezni sa kolegama. Neko može pokušati da preuzme zasluge za vaš trud.

Lav

Lavove očekuje jedan od zanimljivijih dana. Vaš trud konačno bi mogao biti primećen, a moguće je i priznanje od osobe od koje to niste očekivali.

U ljubavi vas očekuje veliko iznenađenje. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im je do sada delovala nedostižno.

Devica

Device danas moraju da veruju svojoj intuiciji. Nešto vam neće delovati kako treba i verovatno ćete biti u pravu.

Na poslu ćete imati mnogo obaveza, ali sve možete završiti ako budete dobro organizovani. U ljubavi jedna tajna može biti otkrivena.

Vaga

Vage očekuje promenljiv dan. Ujutru ćete imati osećaj da ništa ne ide prema planu, ali bi se situacija do večeri mogla potpuno preokrenuti.

Ljubav donosi lepe trenutke. Zauzete Vage mogu napraviti važan dogovor sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiv susret.

Škorpija

Škorpije očekuje snažan dan. Intuicija će vam biti izuzetno jaka i pomoći će vam da prepoznate ko je iskren prema vama.

Na poslu možete dobiti informaciju koja će vam koristiti u budućnosti. Kada je ljubav u pitanju, neko bi konačno mogao da prizna ono što oseća.

Strelac

Strelčevi žele promenu i danas bi mogli da naprave prvi korak. Jedan poziv ili poruka može otvoriti novu poslovnu mogućnost.

Na emotivnom planu očekuje vas uzbuđenje. Slobodni Strelčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja će im brzo postati zanimljiva.

Jarac

Jarčevi će danas morati da donesu odluku koju već neko vreme odlažu. Iako će vam u početku delovati rizično, promena bi mogla da vam donese mnogo više nego što očekujete.

U ljubavi sledi ozbiljan razgovor. Partner želi da zna na čemu je, dok slobodni Jarčevi mogu dobiti neočekivanu ponudu.

Vodolija

Vodolije očekuje neočekivana vest. Ono što danas saznate može vas naterati da promenite planove, ali na kraju bi moglo da se ispostavi kao dobra stvar.

Na poslu budite otvoreni za nove ideje. U ljubavi vas očekuje poruka koju ćete dugo pamtiti.

Ribe

Ribe danas ulaze u period velikih emotivnih promena. Neko ko vam je važan konačno će pokazati koliko mu je stalo.

Na poslu ćete imati priliku da završite nešto što vas je dugo opterećivalo. Novčana situacija se polako popravlja.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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