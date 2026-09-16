Promocija monografije Sportskog saveza grada Zaječara 17. septembra na Popovoj plaži

Sportski savez grada Zaječara organizuje svečanu promociju monografije „Šest decenija za ponos i poštovanje“ 17. septembra u Zaječaru. Centralni događaj biće održan na prostoru Sportsko-rekreativnog centra „Popova plaža“ (golf teren) sa početkom u 18 i 30 časova.

Kako navode u Sportskom savezu, monografija predstavlja trajno svedočanstvo o više od šest decenija organizovanog sportskog života u Zaječaru. O ljudima koji su stvarali i razvijali Sportski savez, generacijama sportista i sportskih radnika, klubovima, velikim rezultatima i manifestacijama. Takođe o institucijama i organizacijama koje su tokom svih ovih godina pružale podršku razvoju zaječarskog sporta.

Promociji će prisustvovati predstavnici Ministarstva sporta, Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta i Saveza za školski sport Srbije, predstavnici Saveza sa regiona, kao i brojni sportski poslenici.

Zajecaronline/N.S.