Izađite iz monotonije: Tri načina da zavolite svoj život

Ponekad nije potrebno da promenite ceo život da biste se ponovo osećali zadovoljno, dovoljno je da promenite način na koji provodite običan dan.

Psiholog Mark Travers navodi nekoliko načina koji mogu pomoći da se iz rutine izađe i ponovo probudi osećaj zadovoljstva.

Vratite se hobiju koji ste nekada voleli

Setite se šta ste voleli da radite pre nego što su posao, fakultet, obaveze i svakodnevni problemi zauzeli većinu vašeg vremena. Možda ste nekada crtali, fotografisali, svirali instrument, pisali ili čitali mnogo više nego danas. Ne morate tome da se vratite na potpuno isti način. Naprotiv, zanimljivije može biti da starom hobiju dodate nešto novo. Ako ste nekada voleli da slikate, isprobajte drugačiju tehniku. Ako ste uživali u fotografiji, zadajte sebi temu za svaki vikend. Ideja nije da odmah budete dobri u onome što radite, već da ponovo pronađete zadovoljstvo u aktivnosti koja postoji samo zbog vas.

Mala doza nepredvidivosti može učiniti da običan dan deluje drugačije

Rutina pruža sigurnost, ali previše predvidivosti može učiniti da dani počnu da liče jedan na drugi. Zato povremeno prepustite izbor nekome kome verujete. Ako više volite da sami kontrolišete situaciju, napišite nekoliko predloga na papiriće i izvucite jedan. To može biti odlazak na mesto na kojem nikada niste bili, šetnja nepoznatim delom grada, poseta muzeju ili neka potpuno spontana aktivnost.

Organizujte malu avanturu

Izaberite obližnji grad, stazu za šetnju, izletište ili mesto koje već dugo želite da vidite. Ne morate napraviti detaljan plan – upravo je poenta u tome da ostavite malo prostora za spontanost.

Čak i promena svakodnevne rute može imati sličan efekat. Idite drugim putem do posla, svratite na pijacu, otkrijte novi kafić ili prošetajte krajem grada kojim inače ne prolazite.

Život ne mora uvek da bude dramatično drugačiji da biste ga ponovo doživeli kao zanimljiv. Nekada je dovoljno da u poznatu svakodnevicu ubacite nekoliko novih iskustava i date sebi dozvolu da budete radoznali.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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