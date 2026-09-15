Završena Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja: 983 vozača isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 90 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 44 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.
Završena je deveta Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 10. do 13. septembra na teritoriji Republike Srbije.
Tokom ove akcije pripadnici saobraćajne policije otkrili su ukupno 29.296, od čega 21.381 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine.
Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 983 vozača. Dok je 30 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima.
MUP apeluje na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar