Završena Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja: 983 vozača isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 90 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 44 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.

Završena je deveta Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena od 10. do 13. septembra na teritoriji Republike Srbije.

Tokom ove akcije pripadnici saobraćajne policije otkrili su ukupno 29.296, od čega 21.381 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 983 vozača. Dok je 30 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima.

MUP apeluje na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja.

Zajecaronline/N.S.

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