Kvar na vodovodnoj mreži u Zaječaru: Pojedine ulice danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži sledeće ulice u Zaječaru biće bez vode: Stevana Mokranjca, Skrelićeva, Marka Kraljevića, Mostarska, Dostojevskog, Loznička, Vranjska, Železnička, Patrisa Lumumbe, Opatijska, Višegradska i Crnotravska.

Kako je najavljeno, potrošači ovih ulica biće bez vode do 15 časova.

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U bivšoj fabrici „Porcelan” u Zaječaru izbio požar

Požar je izbio sinoć, oko 22 časova, u bivšoj fabrici „Porcelan”.

Vatrogasna ekipa je po prijavi odmah izašla na teren i zahvaljujući brzoj intervenciji, sprečeno je dalje širenje požara.

Prema nezvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Nakon uviđaja biće poznat uzrok požara.

Zajecaronline/N.S.

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