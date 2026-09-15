U bivšoj fabrici „Porcelan” u Zaječaru izbio požar

Požar je izbio sinoć, oko 22 časova, u bivšoj fabrici „Porcelan”.

Vatrogasna ekipa je po prijavi odmah izašla na teren i zahvaljujući brzoj intervenciji, sprečeno je dalje širenje požara.

Prema nezvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Nakon uviđaja biće poznat uzrok požara.

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Danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 25 stepeni

Na severu Srbije danas će biti promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše.

U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, saopštava RHMZ. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni.

Najniža dnevna temperatura od 12 do 16 °С, a najviša od 21 do 25 °С.

U Zaječaru prepodne oblačno, bez padavina, popodne umereno oblačno. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 23° C.

Zajjecaronline/N.S.

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