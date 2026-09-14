Muškarac teško povređen u napadu ajkule u Australiji

Muškarac star oko 50 godina teško je povređen u napadu ajkule na plaži Glenfild, severno od Džeraldtona u Zapadnoj Australiji, i hitno je prebačen u bolnicu.

Kako su saopštile vlasti, muškarac je surfovao na plaži kada ga je ugrizla ajkula, naveo je ABC.

Portparol Zdravstvene službe Zapadne Australije rekao je da je povređeni muškarac u teškom, ali stabilnom stanju. Zvaničnici su sa mesta događaja uklonili teško oštećenu dasku za surfovanje, koja se testira kako bi se utvrdila vrsta ajkule.

Plaža je zatvorena, a stanovnici su pozvani da izbegavaju to područje.

U Zapadnoj Australiji su se ove godine dogodila dva smrtonosna napada ajkula. Tridesetosmogodišnji muškarac iz Perta Stiven Mataboni poginuo je u maju tokom podvodnog ribolova kod ostrva Rotnest, dok je početkom juna 35-godišnjeg ronioca Danijela Turpina usmrtila ajkula duga 4,5 metra u blizini ostrva Majklmas, kod obale Olbanija.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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