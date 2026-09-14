Obustava saobraćaja u delu Zaječara zbog radova na rekonstrukciji ulice

Zbog radova na rekonstrukciji u ulici Pana Đukića, od 14. septembra do 20. oktobra, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila.

Kako se navodi u saopštenju, privremena obustava saobraćaj će biti u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom. Kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i ulice Kursulinom do Bulevara dr Zorana Đinđića.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima, ističu nadležni.

Zajecaronline/N.S.

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