Dan opštine Majdanpek: Ministarki Pavkov uručena zahvalnica za doprinos uređenju životne sredine

Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je svečanoj sednici povodom Dana opštine Majdanpek. Tom prilikom uručena joj je zahvalnica za doprinos unapređenju životne sredine i razvoju ovog kraja.

Pavkov je naglasila da je opština Majdanpek dokaz da snažna industrijska tradicija i očuvana priroda mogu da budu temelj razvoja.

“Čestitam svim građanima Majdanpeka 12. septembar – Dan opštine! Počastvovana sam što sam danas imala priliku da prisustvujem obeležavanju Dana opštine Majdanpek, mesta bogate rudarske i industrijske tradicije, izuzetne prirode i vrednih ljudi, gde se prepliću snažna industrijska tradicija i izuzetna priroda. Verujem da upravo njihovim povezivanjem možemo da stvorimo još bolje uslove za razvoj ovog kraja i kvalitetniji život građana”, navela je Pavkov.

Kako je istakla, urađeno je mnogo na očuvanju prirode i unapređenju životne sredine. Uređuje se jezero Veliki Zaton i prilaz „Preraasti Šuplja stena – Valja prerast“, izdvojeno je više od 115 miliona dinara za upravljanje Nacionalnim parkom „Đerdap“. Takođe je obezbeđeno i tri miliona dinara za uklanjanje divljih deponija, kao i novu komunalnu opremu.

Pavkov je naglasila da je počastvovana priznanjem koje joj je uručeno i da će joj to biti motiv da nastavi da radi još više za Majdanpek.

Zajecar/Ministarstvo zaštite životne sredine/N.S.

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