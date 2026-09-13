Železnička stanica u Parizu preimenovana u čast Selin Dion

Železnička stanica u Nanteru preimenovana je u “Selin”, u čast poznate pevačice Selin Dion, koja će večeras održati povratnički koncert u Parizu, prenose danas francuski mediji. Stanica se nalazi pored Arene Plenitud gde će kanadska zvezda održati koncert, prvi u seriji nastupa, preneo je “Figaro”.

Za svoj dugo očekivani povratak pevačica iz Kvebeka trebalo bi da nastupi šesnaest puta u toj areni ove jeseni, između 12. septembra i 17. oktobra, a vratiće se u maju 2027. godine za još deset nastupa. Nakon šest godina odsustva, njen povratak je sve samo ne neprimetan, a pretrage letova za Pariz porasle su za 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima kompanije “Amadeus”.

Ovaj skok se delimično objašnjava činjenicom da zvezda nastupa isključivo u Francuskoj tokom ovog dugo očekivanog povratka, čime se potražnja koncentriše na jednu zemlju i automatski pojačava uticaj na saobraćajne mreže.

Fanovi iz Severne i Južne Amerike čine značajan deo ovog međunarodnog interesovanja, pri čemu SAD učestvuju sa 26,85 odsto u rezervacijama letova.

Osim Amerike, i drugi delovi sveta pokazuju veliko interesovanje za koncert Selin Dion u Parizu.

Za obožavaoce koji žive hiljadama kilometara daleko, Pariz je jedino mesto na svetu gde mogu da je vide kako nastupa uživo. Zbog čega se interkontinentalna putovanja u potpunosti isplate.

Kada je reč o železničkom saobraćaju, kompanija “Trainline” zabeležila je ukupan porast broja rezervacija za putovanja u Pariz od 96 odsto tokom nedelje u kojoj se održava prvi koncert.

Evropski obožavaoci pokazali su najveće interesovanje. Broj rezervacija iz Ciriha porastao je za čak 420 posto, što je najveći rast među svim analiziranim gradovima.

Ovi podaci svedoče o ogromnom interesovanju širom Evrope za koncert Selin Dion u Parizu.

U samoj Francuskoj interesovanje je podjednako veliko, iako su procentualni porasti nešto niži u odnosu na one iz inostranstva.

Tako je broj rezervacija za putovanja u Pariz iz Avinjona porastao za 200 odsto. Veliko interesovanje pokazali su i fanovi pevačice iz Grenobla, Monpeljea, Nice i Eks-an-Provansa.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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