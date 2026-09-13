U avgustu u Srbiji najveća potražnja za bravarima

– Poslodavci u Srbiji su u avgustu, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) tražili 13.133 radnika. A najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mesta.

Slede čistači prostorija, i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operateri na linijama za automatsku proizvodnju sa 555.

Nekada najtraženiji programeri, u avgustu su bili na četvrtom mestu, sa 531 oglašenim slobodnim radnim mestom.

Traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca dece sa inveliditetom ili smetnjama u razvoju.

Građevinski radnici su tradicionalno tražena branša, pa na listi najtraženijih zanimanja slede tesari za koje su raspisana 244 slobodna radna mesta, zidari sa 242 mesta i manuelni radnici za niskogradnju sa 221 konkursom.

Na drugoj strani liste, gde je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mesta.

Tako je u avgustu, između ostalih, traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekata, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara.

Od ukupnog broja traženih radnika, za njih 8.905 nuđen je radni angažman na određeno vreme a za 3.713 radnika na neodređeno vreme.

Na evidenciji nezaposlenih u avgustu je bilo 330.453, od čega su većinu činile žene – 186.501.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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