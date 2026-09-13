Spice Girls najavile kompilaciju umesto ponovnog okupljanja

Fanovi britanske grupe “Spice Girls” izrazili su razočaranje nakon što je bend najavio “veliko saopštenje”, da bi se ispostavilo da je reč o novom kompilacijskom izdanju. A ne o ponovnom okupljanju članica.

Grupa je u sredu na Instagramu objavila kratku najavu da “nešto dolazi” 10. septembra u 14 časova po britanskom vremenu. Što je među fanovima podstaklo očekivanja da bi mogla da bude najavljena turneja ili ponovno okupljanje svih pet članica, prenosi Pejdž siks.

Dan kasnije otkriveno je da “Spice Girls” 6. novembra objavljuju kolekciju “The Singles Collection”, boks-set koji će sadržati 14 vinilnih ploča u boji i CD-ove. Originalne omote, B-strane singlova i ranije neobjavljene demo-snimke.

Najava je, međutim, izazvala brojne šaljive, ali i ogorčene reakcije fanova, koji su se nadali povratku Viktorije Bekam (Posh Spice), Geri Halivel (Ginger Spice), Melani Braun, poznate kao Mel B (Scary Spice), Eme Banton (Baby Spice) i Melani Čizolm, poznate kao Mel C (Sporty Spice), na zajedničku scenu.

“U ovom trenutku ovo zadirkivanje deluje kao zlostavljanje. Da li se šalite? Ovo ću morati da obrađujem na terapiji”, napisao je jedan od fanova.

Drugi je ironično komentarisao da je najava postala viralna i da to ne može biti samo boks-set sa CD-ovima i neobjavljenom muzikom.

Mnogi su se našalili i da su već počeli da računaju koliko bi novca morali da izdvoje za eventualnu turneju, samo da bi ostali razočarani.

Posebno veliko razočaranje izazvala je činjenica da nema najave svetske turneje. Fanovi su se nadali čak i nastupima grupe u okviru rezidencije u dvorani Sfer u Las Vegasu.

Očekivanja o ponovnom okupljanju bila su posebno velika ove godine, kada se obeležava 30 godina od objavljivanja pesme “Wannabe”.

Britanski list “San” objavio je u martu da su “Spice Girls” otkazale posebnu seriju nastupa planiranih povodom jubileja, nakon što članice “nisu uspele da postignu dogovor”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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