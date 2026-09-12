Ekspo karavan- Paviljon igre danas na Paliću

Ekspo karavan – Paviljon igre biće orgnazovan od 17 časova na Paliću, na šetalištu uz obalu kod poluostrva.

Prisutnima će se obratiti zamenica direktora Sektora za program i sadržaj kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danijela Vučićević, gradonačelnik Grada Subotice Stevan Bakić i direktorka DOO Park Palić Mirela Balint Novak, najavio je Ekspo.

Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje, pružajući im priliku da već sada osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana izložbe naredne godine.

Na Paliću će posetioci imati priliku da upoznaju bogatu kulturnu tradiciju, muzičko stvaralaštvo, prirodno nasleđe i sportski duh ovog kraja.

U muzičkom delu programa nastupiće Udruženje “Talentum”, mladi harmonikaš Stefan Milković, KUD “Lifka Šandor”, kamerni hor “Pro musika” (Pro Musica) i MKUD Palić, uz izvođenje narodnih pesama i igara, horskih kompozicija i mađarskih narodnih bajki.

Prirodne potencijale Palića predstaviće JP “Palić Ludaš” kroz priču o jezeru i ribolovu, kao i Zoološki vrt Palić kroz edukativnu radionicu posvećenu zaštićenim vrstama životinja.

Poseban deo programa biće posvećen sportovima koji su neraskidivo povezani sa Palićem i jezerom – predstaviće se Veslački klub Palić, FK “Vinogradar”, Ultramaratonski savez Srbije, “Mimi Džampfit” (Mimi JumpFit) i Jedriličarski klub Palić, uz pokazne demonstracije sportskih veština.

Program će biti završen nastupom di-džeja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.