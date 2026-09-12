Danas stiže naoblačenje sa kišom

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature od 33 do 37 stepeni u južnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje, čime se završava dugotrajni toplotni talas. Tokom popodneva na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima, očekuje se naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Tokom vikenda dolazi do naglog zahlađenja sa padom temperature za oko deset stepeni, pa se u subotu očekuje maksimalna temperatura do 26 stepeni uz smirivanje vremena.

Od subote znatno svežije

Od subote nas očekuje svežije i promenljivo oblačno vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.