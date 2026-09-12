Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici “Vožd Karađorđe”

Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove na brzoj saobraćajnici “Vožd Karađorđe”, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Predsednik će obići radove u 10 časova, u blizini Mladenovca.

Vučić: Od 1.decembra penzije rastu za 7,5%, prosečna penzija biće veća od 520 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije u Srbiji od 1. decembra porasti za 7,5 odsto.

”Za one koji imaju penziju 40.000 dinara, penzija će biti 43. 000 dinara. Za one koji imaju penziju 50.000 biće 53.750 dinara, za one koji imaju 30.000, biće 32.500”, rekao je Vučić u Palati Srbija gde je predstavio nove mere za poboljšanje životnog standarda.

Vučić je rekao da će u proseku sa 486 evra penzije porasti na više od 520 evra.

”Gledali smo švajcarsku formulu, da ne ugrozimo javne finansije zemlje, da se ne dodvoravamo nikome, već da nam penzije, koliko god je moguće, prate plate i da nam rast penzija bude usklađen sa švajcarskom formulom kako bismo sačuvali i investicioni rejting kod S&P-a, i da možemo to isto da očekujemo kod Fiča i Moody’s-a, zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima”, rekao je Vučić.

Dodao je i da za tri dana za penzionere kreće isplata od 20.000 do 35.000 dinara, a od 22. septembra počinje isplata dodatnih 6.000 dinara.

Vučić je rekao da su penzije od završetka fiskalne konsolidacije rasle nominalno 140,4 odsto u dinarima i naveo da su, kada se uzme u obzir stopa inflacije penzije realno uvećane za 57,8 odsto.

”Što znači da za taj procenat realno penzioneri žive bolje, to je poboljšanje životnog standarda penzionera. Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, danas je prosečna penzija 486 evra. Imali smo jednokratna davanja za penzionere, u zavisnosti od visine njihovih primanja, između 870 do 1.000 evra”, rekao je Vučić.

Govoreći o jednokratnoj novčanoj pomoći građanima, naveo je da će penzioneri dobiti od 20.000 do 35.000 dinara, socijalno ugrožene kategorije 25.000 dinara, svi borci 10.000 dinara, a svi punoletni građani 6.000 dinara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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