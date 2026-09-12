Izmena saobraćaja na autoputu između petlji Batajnica i Novi Banovci

Na delu autoputa između petlji Batajnica i Novi Banovci od 7.00 do 18 časova, biće zatvorene preticajne trake u oba smera zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, najavili su Putevi Srbije.

Saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom.

Takođe, od 15. septembra u 8.00 časova do 18. septembra u 9.00 časova na deonici petlja Novi Banovci-petlja Batajnica autoputa, u smeru ka Novom Sadu, izvodiće se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake.

Na državnom putu od petlje Orlovača do Ripanja izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoznog zastora od 12. do 15. septembra, u periodu od 7.00 do 17.00 časova.

Radovi će se izvoditi na petlji za isključenje u oba smera.

Tokom radova saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom.

Iz Puteva Srbije navode u saopštenju da će radovi na svim deonicama biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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