Monodrama „Ka boljem životu u 5 koraka” na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu

Na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu, u utorak, 15. septembra, biće odigrana monodrama zaječarskog pozorišta „Ka boljem životu u 5 koraka”, u izvođenju glumca Branislava Mijatovića. Dramaturgiju i režiju potpisuje Una Đelošević, scensko uprizorenje Una Đelošević i Branislav Mijatović.

Inspirisana Čehovljevom monodramom „O štetnosti duvana”, predstava prati Ognjena Petra Stankovića, predavača koji pokušava da sakrije svoja osećanja i svoju istinu. Međutim, što se više trudi da ih potisne, to se više otkriva pred potpunim neznancima. Duhovita i emotivna priča o zabludama, strahovima i trenutku kada više nije moguće ćutati.

Dramaturgiju i režiju potpisuje Una Đelošević, scensko uprizorenje Una Đelošević i Branislav Mijatović.

Cena ulaznice je 350 dinara.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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