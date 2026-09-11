U narednih sedam dana cene goriva ostaju nepromenjene

Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih sedam dana ostaju nepromenjene.

Litar dizela će koštati 234 dinar, a benzina (BMB 95) 205 dinara, saznaje Tanjug.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti povećanje cena goriva, ali da se suočavamo sa izuzetno teškom situacijom u energetskom sektoru i da će se država odreći 25 odsto svog akciznog učešća.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!