Požar u blizini manastira Ostrog: Vatra ne ugrožava manastir i manastirsko imanje

Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštio je da, prema informacijama sa terena, vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje.

„Povodom požara koji je izbio na području u blizini Manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Požar se nalazi na udaljenosti od oko jednog kilometra vazdušnom linijom od Manastira”, naveo je Grgurević u objavi na društvenim mrežama.

Teren je nepristupačan i onemogućava efikasno delovanje vatrogasnih ekipa sa zemlje, zbog čega je u akciju gašenja uključen helikopter Vojske Crne Gore. Na terenu su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Danilovgrada.

„Imajući u vidu angažovanje vazduhoplova, aktivnosti ekipa na terenu, kao i najavljene padavine u večernjim satima, očekuje se da požar u najkraćem roku bude stavljen pod kontrolu i u potpunosti ugašen“, naveo je Grgurović.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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