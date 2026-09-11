Vučić obilazi radove na Kliničkom centru Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obilaska završnih radova na Kliničkom centru Srbije u okviru druge A faze, da će Klinički centar Srbije imati 34 najmodernije sale, od čega tri hibridne.

Zajedno sa ministrom zdravlja u tehničkom mandatu Zlatiborom Lončarom, Vučić je obišao i opšte operacione sale u kojima mogu da se sprovode različite hirurške intervencije.

Kako je rečeno, tri sale su već počele da rade i to dve kardiološke. Od kojih je jedna počela da radi sredinom juna, a druga sredinom avgusta i ukupno je u te dve sale urađeno 600 koronarografija.

Takođe, počela je da radi pejsmejker sala polovinom avgusta i urađeno je do sada 80 pejsmejkera.

Vučić je istakao da su te sale najsavremenije.

Informisan je da je prva faza radova na Kliničkom centru Srbije koštala 132 miliona evra, druga A faza 18 miliona, druga B faza koja se radi 73 miliona, plus 122 miliona evra za kompletno opremanje.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!