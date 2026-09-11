Vučić obilazi radove na Kliničkom centru Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, tokom obilaska završnih radova na Kliničkom centru Srbije u okviru druge A faze, da će Klinički centar Srbije imati 34 najmodernije sale, od čega tri hibridne.
Zajedno sa ministrom zdravlja u tehničkom mandatu Zlatiborom Lončarom, Vučić je obišao i opšte operacione sale u kojima mogu da se sprovode različite hirurške intervencije.
Kako je rečeno, tri sale su već počele da rade i to dve kardiološke. Od kojih je jedna počela da radi sredinom juna, a druga sredinom avgusta i ukupno je u te dve sale urađeno 600 koronarografija.
Takođe, počela je da radi pejsmejker sala polovinom avgusta i urađeno je do sada 80 pejsmejkera.
Vučić je istakao da su te sale najsavremenije.
Informisan je da je prva faza radova na Kliničkom centru Srbije koštala 132 miliona evra, druga A faza 18 miliona, druga B faza koja se radi 73 miliona, plus 122 miliona evra za kompletno opremanje.
Zaječaronline/Tanjug/N.S.
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