Danas je crveno slovo i veliki praznik! Poštuju se i ovi običaji – pazite da se ne ogrešite!

Danas je crveno slovo i veliki praznik!

Srpska pravoslavna crkva 11. septembra obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, velikog proroka i Isusovog Preteče.

Danas je crveno slovo i veliki praznik!

Verovanja i običaji

Na ovaj dan vernici poste strogo na vodi i provode ga u molitvi. Po narodnom verovanju, tog dana se ne jede i ne pije ništa crveno, vino, paradajz, lubenica, jer simbolizuju krv svetitelja. Ne valja koristiti nož niti seče bilo šta, u znak sećanja na njegovo stradanje. Ljudi izbegavaju i veselje, muziku i proslave, smatrajući da bi to bio greh. Dan se posvećuje miru, tišini i molitvi. Veruje se da onaj ko prekrši post ili pravila praznika može u narednoj godini biti izložen nepravdi i nepoštenju. Mnogi tog dana izbegavaju i teške fizičke poslove, a žene naročito paze da ništa ne pletu, ne šiju i ne vezu.

Zajecaronline/kurir/J.V.

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