Uhapšen Boranin zbog droge: Tokom hapšenja automobilom krenuo ka policajcima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su A. K. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U pretresu njegove kuće pronađene su dve kesice sa oko 117 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, cigareta sa istom materijom, digitalna vagica, kao i preparati za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u Boru.

Policija je, prethodno, zatekla osumnjičenog na jednoj parceli u okolini Bora. Gde su nađene četiri sasušene stabljike za koje se sumnja da su indijska konoplja, težine oko 130 grama. Pronađene su i tri saksije sa stabljikama kanabisa.

A. K. se sumnjiči i da je prilikom hapšenja automobilom krenuo ka policajcima, kao i da je tom prilikom jednog od njih povredio.

Zbog toga će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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