Svetski dan prevencije samoubistva: Depresija najčešćci uzrok suicida

Međunarodni dan prevencije samoubistva se obeležava 10. septembra.

Psihijatar Branko Vuković izjavio je da su najčešći uzrok suicida psihijtrijske bolesti poput depresije ili psihoze koje mogu biti smrtonosne. Uzroci mogu biti i životne situacije, okolnosti i gubici koji zdravim ljudima mogu da se dogode. Takođe je istakao da je za sprečavanje suicida neophodno na vreme prepoznati rizik od samoubistva i reagovati.

“Postoji još jedna kategorija, a to su granični slučajevi koji mogu impulsivno da izvrše suicid bez ikakve pripreme i bilansa. Oni to urade u nekom trenutku kada ne mogu da reše svoju anksioznost ili bes i ljutnju”, naveo je psihijatar za Tanjug.

Svetski dan prevencije samoubistva: Depresija najčešćci uzrok suicida

Vuković je objasnio da samoubistvo nekada može da bude aktivano- da pacijent sam izvrši suicid. A nekad je samoubistvo i pasivno, kada pacijent prestane da jede, odbija svaku vrstu pomoći.

Takođe je govorio o lekovima koje lekari propisuju za lečenje određenih poremećaja, a kao neželjeni efekat imaju i pojavu suicidnih misli. U tim situacijama pacijent ima suicidne misli i na neki način teži da to uradi, ali nema dovoljno energije da to sprovede. I onda u trenutku kada mu bude bolje nakon uzimanja tih lekova on dobija snagu i da izvrši suicid. To se dešava jer nije do kraja izlečen, već je samo dobio snagu.

Zato ističe da psihijatri moraju voditi računa kada rade sa svojim pacijentima. Kada im daju tu vrstu lekova, da može i da se dogodi suicid.

Kada je reč o prevenciji suicida, Vuković je rekao da je neophodno prvo registrovati najmanje signale da pacijent ima rizik. Nakon toga se mora naći način da se s njim razgovara. Zatim da se sasluša, da se pokaže empatija i naklonos. Pacijent treba da shvati da ste tu za njega i pustiti ga da se on otvara i možda dođe do drugog rešenja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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