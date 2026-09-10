Počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Beogradu
U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu danas je počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Prostire se na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu.
Novootvoreni centar je prva zdravstvena ustanova ovog tipa u Srbiji, ali i čitavom regionu.
Centar su obišli pomoćnik ministra zdravlja u tehničkom mandatu Nebojša Tasić i direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović.
Nebojša Tasić je istakao da su Ministarstvo zdravlja i ministar u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uložili izuzetan trud kako bi građanima Srbije omogućili pristup vrhunskoj medicinskoj praksi. Pacijentima obolelim od multiple skleroze je sada na jednom mestu dostupna multidisciplinarna prevencija, dijagnostika i terapija za multiplu sklerozu. Takođe, pored bazičnih pregleda neurologa na istom mestu pacijenti će moći da odmah obave i preglede kod urologa, psihijatra, psihologa, oftalmologa i stručnjaka za fizikalnu medicinu.
Počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Beogradu
Podsetio je da u Srbiji od ove hronične progresivne bolesti boluje oko 10.000 ljudi, od kojih se oko 70 odsto aktivno leči. Tasić je ujedno i naglasio da su to pacijenti koji zahtevaju posebnu negu i kompleksno zbrinjavanje.
Pomoćnik ministra zdravlja u tehničkom mandatu Nebojša Tasić je posebno izdvojio i rad savetovališta za trudnoću u okviru centra. Istakao je da žene koje boluju od multiple skleroze mogu i treba da se ostvare kao majke.
Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović je naglasila da u svetu postoji veoma mali broj ovakvih ustanova, prvenstveno u SAD, Kanadi, Španiji i Italiji i da je otvaranje centra u Beogradu istorijski korak za domaće zdravstvo.
U Srbiji sa ovom autoimunom neurološkom bolešću živi oko 10.000 ljudi. Savremenu inovativnu terapiju o trošku države trenutno prima oko 7.000 pacijenata. Više od polovine njih koristi visokoefikasne lekove najnovije generacije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio otvaranje ovog posebnog centra u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar