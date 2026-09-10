Počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Beogradu

U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu danas je počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Prostire se na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu.

Novootvoreni centar je prva zdravstvena ustanova ovog tipa u Srbiji, ali i čitavom regionu.

Centar su obišli pomoćnik ministra zdravlja u tehničkom mandatu Nebojša Tasić i direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović.

Nebojša Tasić je istakao da su Ministarstvo zdravlja i ministar u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar uložili izuzetan trud kako bi građanima Srbije omogućili pristup vrhunskoj medicinskoj praksi. Pacijentima obolelim od multiple skleroze je sada na jednom mestu dostupna multidisciplinarna prevencija, dijagnostika i terapija za multiplu sklerozu. Takođe, pored bazičnih pregleda neurologa na istom mestu pacijenti će moći da odmah obave i preglede kod urologa, psihijatra, psihologa, oftalmologa i stručnjaka za fizikalnu medicinu.

Počeo sa radom prvi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Beogradu

Podsetio je da u Srbiji od ove hronične progresivne bolesti boluje oko 10.000 ljudi, od kojih se oko 70 odsto aktivno leči. Tasić je ujedno i naglasio da su to pacijenti koji zahtevaju posebnu negu i kompleksno zbrinjavanje.

Pomoćnik ministra zdravlja u tehničkom mandatu Nebojša Tasić je posebno izdvojio i rad savetovališta za trudnoću u okviru centra. Istakao je da žene koje boluju od multiple skleroze mogu i treba da se ostvare kao majke.

Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Jelena Drulović je naglasila da u svetu postoji veoma mali broj ovakvih ustanova, prvenstveno u SAD, Kanadi, Španiji i Italiji i da je otvaranje centra u Beogradu istorijski korak za domaće zdravstvo.

U Srbiji sa ovom autoimunom neurološkom bolešću živi oko 10.000 ljudi. Savremenu inovativnu terapiju o trošku države trenutno prima oko 7.000 pacijenata. Više od polovine njih koristi visokoefikasne lekove najnovije generacije. ​

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio otvaranje ovog posebnog centra u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!