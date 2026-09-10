Vučić na samitu o svemiru u Parizu: Srbija želi dublje uključivanje u evropski svemirski ekosistem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je po dolasku na Međunarodni samit o svemiru u Parizu izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju. Napomenuo je da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama.

“Ali, možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore. Možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promena. Osim poljoprivrede i klimatskih promena, imate odbrambenu industriju, imate elementarne nepogode i mogućnost da ih sprečavate i sagledavate. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja, kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo”, istakao je Vučić.

Vučić na samitu o svemiru u Parizu: Srbija želi dublje uključivanje u evropski svemirski ekosistem

U obraćanju na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“ Vučić je izjavio da Srbija želi svoje mesto u toj oblasti i dublje uključivanje u evropski svemirski ekosistem.

“Svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje praktično uključivanje u evropski svemirski ekosistem. Kroz saradnju sa Francuskom, a vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom”, naveo je Vučić.

Samit je bio održan u zgradi Gran Pale, a na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, koji je i otvorio skup.

Skup je bio prilika za pokretanje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima. Ali i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena za svemirski sektor.

Na samitu se okupilo skoro 120 stranih delegacija. Uključujući šefove država i vlada iz celog sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija. Kao i članove parlamenata, naučnike, vojne zvaničnike, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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