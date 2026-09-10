U Zaječaru predstavljeni rezultati projekta unapređenja stočarske proizvodnje

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara održan je završni događaj u okviru projekta unapređenja stočarske proizvodnje i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Projekat je organizovao Grad Zaječar u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca.

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović se obratio prisutnima ističući značaj realizacije ovakvih projekta koji pružaju konkretnu podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i doprinose unapređenju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada.

U realizaciji projekta bilo je uklučeno 13 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Zaječara, koja su predstavljala reprezentativan uzorak različitih proizvodnih područja.

Tokom završnog događaja predstavljeni su rezultati analiza poljoprivrednog zemljišta i stočne hrane, kao i preporuke za unapređenje proizvodnje na gazdinstvima koja su učestvovala u projektu. Održano je i stručno predavanje iz oblasti proizvodnje i korišćenja krmnog bilja.

Poljoprivrednim proizvođačima koji su bili uključeni u realizaciju projekta dodeljen je i repromaterijal. Na ovaj način, pored stručnih analiza i preporuka, učesnicima je pružena i konkretna podrška za nastavak i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Realizacijom ovog projekta napravljen je još jedan korak ka unapređenju proizvodnih potencijala lokalnih poljoprivrednih gazdinstava, podizanju kvaliteta stočne hrane. Ujedno i jačanju konkurentnosti stočarske proizvodnje, uz racionalno korišćenje i očuvanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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