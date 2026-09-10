Veštačko cveće nije dobro za dom? Evo šta kažu feng šui i narodna verovanja

Veštačko cveće je sve češći izbor za domove u kojima nema dovoljno svetlosti, ali i za one koji ne žele svakodnevnu brigu o biljkama.

Ipak, uz njega se vezuju brojna narodna verovanja; jedni ga povezuju sa „mrtvom energijom“, drugi smatraju da nema razloga za strah.

Veštačko cveće u kući donosi nesreću?

Prema narodnim verovanjima, problem je u tome što veštačka biljka nema život – ne raste, ne cveta i ne menja se. Zbog toga se povezuje sa stagnacijom, usamljenosti i odnosima koji se ne razvijaju. Neki veruju i da velika količina takvog cveća u domu može da unese negativnu atmosferu.

Ne postoje naučni dokazi da veštačko cveće može da izazove svađe, nesreću, bolest ili finansijske probleme. Ako vam se dopada i uklapa se u enterijer, nema stvarnog razloga da ga izbegavate.

Feng šui nije toliko strog prema veštačkim biljkama

Često se može čuti da feng šui potpuno zabranjuje veštačko cveće, ali takvo tumačenje je previše pojednostavljeno. Cveće se u ovoj tradiciji povezuje sa pozitivnom energijom, dok se živim biljkama pripisuje snažnija simbolika jer rastu i razvijaju se.

Ako volite veštačko zelenilo, najvažnije je da ga koristite umereno i da prostor ne bude pretrpan. Jedan pažljivo odabran aranžman može izgledati mnogo bolje od deset plastičnih buketa raspoređenih po svakoj polici.

Problem nije energija, nego prašina

Veštačko cveće skuplja prašinu. Listovi i cvetovi mogu dugo ostati na istom mestu, pa bez povremenog čišćenja brzo izgube lep izgled. Zato ih redovno treba brisati mekom, blago vlažnom krpom ili pažljivo očistiti fenom na niskoj temperaturi. Tako će aranžman duže izgledati uredno i prirodno.

Ljubitelji veštačkog cveća ne moraju da ga izbacuju iz doma zbog sujeverja, najvažnije je da bude čisto i lepo uklopljeno u prostor.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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