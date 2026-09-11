Svečano zatvoren 11. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru
11. Festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma koji je od 3. do 10. septembra održan u Zaječaru, svečanom završnicom je zatvoren, čime je zaokružen još jedan susret posvećen veri, kulturi, umetnosti i duhovnosti.
Program završne večeri počeo je uručenjem zahvalnica svima koji su svojim trudom, radom i zalaganjem doprineli organizaciji i uspešnoj realizaciji Festivala. Zahvalnice je uručio Njegovo visokopreosveštenstvo g. Ilarion, mitropolit timočki, koji se potom obratio prisutnima i istakao značaj negovanja hrišćanske kulture i vrednosti koje festival promoviše.
“Naš Festival hrišćanske kulture šalje istovetnu poruku po rečima samoga Gospoda sa željom da svi ljudi poznaju da je Gospod život, da je On istina ka kojoj treba da težimo i da je On put kojim se hodi ka istini i životu”, istakao je mitropolit timočki g. Ilarion.
Svečanu atmosferu završnice upotpunio je nastup muzičkog ansambla “Fenečki biseri”, čije je izvođenje bilo ujedno i završni deo program.
Festival je svečanom završnicom preneo poruku da hrišćanska kultura i duhovne vrednosti nastavljaju da okupljaju i povezuju ljude.
Zajecaronline/N.S.
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