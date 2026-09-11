Dnevni horoskop za 11. septembar: Zanimljivi preokreti, na ljubavnom i finansijskom planu
Ovan
Ovnovima subota donosi potrebu da neke stvari konačno preseku. Na poslu nećete imati mnogo strpljenja za tuđe greške, ali bi bilo dobro da reagujete smireno. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može razjasniti ono što vas već neko vreme muči. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im odmah privući pažnju.
Bik
Bikovima stiže prilika da poprave finansijsku situaciju. Moguće je da ćete dobiti vest kojoj se dugo nadate ili dogovor koji će vam doneti određenu sigurnost. Na emotivnom planu partner očekuje više pažnje. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.
Blizanci
Blizancima ovaj dan donosi mnogo komunikacije, poziva i poruka. Jedna informacija mogla bi potpuno promeniti vaše planove. Na poslu budite pažljivi kome poveravate svoje ideje. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili razgovor koji može probuditi emocije za koje ste mislili da su prošlost.
Rak
Rakovi će biti posebno emotivni i intuitivni. Osećaćete da nešto dolazi, a intuicija vas ovog puta neće prevariti. Na poslovnom planu moguće je priznanje ili pohvala za trud koji ste ulagali. U ljubavi sledi trenutak iskrenosti koji može doneti veliko olakšanje.
Dnevni horoskop za 11. septembar: Zanimljivi preokreti, na ljubavnom i finansijskom planu
Lav
Lavovima 11. septembar donosi mogućnost da budu u centru pažnje. Vaš trud neko konačno primećuje, a moguće je i da ćete dobiti ponudu koju ne treba olako odbaciti. Ljubavni odnosi postaju intenzivniji. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra iz prikrajka.
Devica
Device očekuje dan u kojem će morati da donesu odluku. Ne pokušavajte da sve analizirate do najsitnijih detalja, ovog puta treba da poslušate osećaj. Finansije zahtevaju malo više opreza, dok u ljubavi dolazi do smirivanja situacije koja vas je opterećivala.
Vaga
Vage bi mogle da dobiju poruku ili poziv koji će im ulepšati dan. Na emotivnom planu očekuje vas prijatno iznenađenje, posebno ako ste u vezi. Slobodne Vage imaju priliku za novo poznanstvo. Na poslu ne ulazite u nepotrebne rasprave sa kolegama.
Škorpija
Škorpije očekuje veoma intenzivan dan. Neko bi mogao da vam otkrije informaciju koju niste očekivali. U ljubavi je moguć veliki preokret, odnos koji je bio nejasan sada dobija konkretniji pravac. Finansijski, izbegavajte impulsivne odluke i nepotrebnu potrošnju.
Strelac
Strelčevima se otvaraju nove mogućnosti. Jedan razgovor mogao bi da pokrene priču koja će imati značaj u narednom periodu. Slobodni pripadnici znaka mogu doživeti zanimljiv susret tokom izlaska ili druženja. Zauzeti Strelčevi uživaće u opuštenoj atmosferi sa partnerom.
Dnevni horoskop za 11. septembar: Zanimljivi preokreti, na ljubavnom i finansijskom planu
Jarac
Jarčevi će konačno početi da vide rezultate svog prethodnog rada. Moguća je dobra poslovna vest ili dogovor koji će vam doneti sigurnost. U ljubavi nemojte ćutati o onome što osećate. Partner bi mogao da vas iznenadi iskrenošću, dok slobodne očekuje osoba sa ozbiljnim namerama.
Vodolija
Vodolije očekuje neočekivana promena planova. Iako vam u prvom trenutku neće prijati, ispostaviće se da je upravo to ono što vam je bilo potrebno. Ljubav donosi uzbuđenje, a jedan susret mogao bi dugo ostati u vašim mislima. Finansije su stabilne, ali ne preterujte sa trošenjem.
Ribe
Ribe će 11. septembra biti posebno intuitivne. Možete osetiti da vam se približava nešto važno, posebno na emotivnom planu. Jedna osoba mogla bi da pokaže osećanja koja je dugo skrivala. Na poslu završavate obavezu koja vam je zadavala glavobolju i konačno osećate olakšanje.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar