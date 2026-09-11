Pojedine ulice u Zaječaru danas bez vode

Zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži bez vode biće sledeće ulice u Zaječaru: Stevana Mokranjca, Skerlićeva, Marka Kraljevića, Mostarska, ulica Dostojevskog i Železnička.

Takođe i ulice: Lenjinova, Bihaćka, Nušićeva, Maksima Gorkog, deo Čupićeve i Bratujevačka.

Pojedine ulice u Zaječaru danas bez vode

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Upozorenje za područje istočne, centralne i južne Srbije na visoke temperature

Na području istočne, centralne i južne Srbije, još danas, biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 °С, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

U drugom delu dana naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i pad temperature zahvatiće severne i zapadne predele Srbije. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar.

Pad temperature zahvatiće uveče i centralne predele Srbije, a tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 34° C.

Zajecaronline/N.S.

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