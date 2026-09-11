Vučić: Od 1. decembra povećanje plata u javnom sektoru za 8 odsto, u socijalnoj zaštiti 12 odsto
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od 1. decembra ove godine plate u javnom sektoru porasti za 8 odsto.
”Dakle, povećanje plata ide od 1. decembra, ne od 1. januara, mesec dana ranije, već početkom decembra, gledaćemo da to bude pre Badnjeg dana za pravoslavce, dakle pre Božića. Jer znamo koliko se ljudi istroše u decembru za razne praznike, da ih dočeka uvećanje od osam odsto”, rekao je Vučić tokom predstvaljanja novim mera za bolji životni standard građana.
Takođe je rekao i da će svi zaposleni u socijalnoj zaštiti kojih je, kako je rekao, oko 14.800, dobiti povećanje od 12 odsto i naveo da će zaposleni u tom sektoru dobiti najveće povećanje plata u javnom sektoru.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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