Stefan Tićmi gost Matične biblioteke „Svetozar Marković” u Zaječaru

Stefan Tićmi gost Matične biblioteke u Zaječaru

U Matičnoj biblioteci „Svetozar Marković” stiže autor koji uspeva da nasmeje, raspače i potpuno očara svojim svetovima u romanima.

Stefan Tićmi je autor romana „Ja sam Akiko”, „Kaput od mahovine”, „Guguto Memeto”, „Tata kaže gambit”.

Njegov najnoviji roman „Tata kaže gambit” nije obična knjiga o šahu. Ovo je dirljiva, uzbudljiva i duhovita priča o porodici Žakula. “O iluzijama koje čuvamo na sobnoj temperaturi i o svemu što svesno guramo pod tepih”, navode iz Matične biblioteke u Zaječaru.

Takođe pozivaju starije osnovce, srednjoškolce, ljubitelje književnosti i naravno šahiste da se pridruže u razgovoru sa piscem 16. septembra u 18 časova.

Zajecaronline/Matična biblioteka “Svetozar Marković”/N.S.

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