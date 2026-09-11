Uhapšen muškarac u Beogradu: Policija zaplenila veću količinu oružja i municije

Policija u Beogradu je zaplenila veću količinu oružja i municije i uhapsila M. M. (1983) iz Beograda zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

“Policija je pretresom kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla u specijalnom bunkeru dve automatske puške, 20 komada ručnih bombi i jednu putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra”, izjavio je ministar Ivica Dačić.

Kako je MUP naveo, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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